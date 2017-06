Seniorenappartementen op plek vroegere basisschool in Westerbork

Woonservice bouwt een seniorencomplex van 28 appartementen (foto: archief RTV Drenthe)

WESTERBORK - In Westerbork worden 28 appartementen voor senioren gebouwd door woningcorporatie Woonservice. Het seniorencomplex komt op de plek van de vroegere basisschool De Wegwijzer aan de Zuidbrink.

"Wij zien dat er in Westerbork veel vraag is naar appartementen voor senioren en we verwachten dat deze vraag de komende jaren zal toenemen", zegt Leon Vries, manager vastgoed van Woonservice.



De gemeenteraad van Midden-Drenthe heeft unaniem ingestemd met de wijziging van het bestemmingsplan voor de locatie van de vroegere basisschool. Zorgcentrum't Derkshoes gaat een van de appartementen huren voor het aanbieden van zorg en dienstverlenging in het complex. De appartementen zijn voor senioren die zelfstandig willen blijven wonen.