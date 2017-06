Man (34) uit Emmen gaat als veelpleger de kliniek in

Dna-materiaal op het rietje leverde een match op (foto: Pixabay.com)

GRONINGEN/EMMEN - Een 34-jarige man uit Emmen moet naar de kliniek voor veelplegers. Een inbraak op 19 februari in Emmen was de bekende druppel.

Om hem weer op het rechte pad te krijgen, volgt de man de komende twee jaar een behandeltraject voor stelselmatige daders.



Dna op rietje

De man forceerde in februari een wc-raam van een woning aan de Emmalaan. De nieuwe bewoners klusten nog volop en woonden daar nog niet. De man nam onder meer een camera, een boormachine en meer elektrisch gereedschap mee. Hij dronk een pakje drinkyoghurt leeg en liet het pakje achter in de badkamer. Dna-materiaal op het rietje leverde een match op.



De man heeft een drugsprobleem. Hij heeft aangegeven dat hij niet wil meewerken aan een behandeltraject. Toch staat dit een oplegging van een dergelijke maatregel niet in de weg, zei de rechter.