Schrijver Frank Westerman: Ik was totaal verrast door deze dubbelslag

Frank Westerman (foto: ANP/Martijn Beekman)

ASSEN - Twee prijzen winnen in één weekend met hetzelfde boek; daar kan niet iedere schrijver over meepraten. Schrijver en journalist Frank Westerman uit Assen had het er afgelopen weekend maar druk mee.





Weerwoord op terreur

"Ik was totaal verrast door wat je misschien wel een dubbelslag kunt noemen", reageert Westerman. "Ik vind het een enorme waardering. Gisteren was ik er beduusd van."



Terreur is het centrale thema in het boek. Het draait om de vraag of we er een weerwoord op hebben, aldus Westerman. In zijn boek komen ook de treinkamping bij De Punt en de gijzeling van de school in Bovensmilde door Zuid-Molukse jongeren aan de orde.



"Extra bijzonder is dat deze twee bekroningen in hetzelfde weekend kwamen waarin het veertig jaar geleden was dat de treinkaping en de schoolgijzeling met grof geweld werden beëindigd", zegt Westerman. "Ik begin het boek met mijn eigen jeugdherinneringen daaraan."



Beëindiging treinkaping

Westerman, in 1977 twaalf jaar oud, woonde met zijn ouders in Assen-Oost. "Daar was de bunker van waaruit onderhandeld werd met de kapers. Daar was ook het perscentrum, daar landde minister Dries van Agt met de helikopter. Dat gebeurde op het veldje waar ik regelmatig gymnastiek had. Op die ochtend van 11 juni werden we niet alleen wakker met het geluid van straaljagers, die over de trein scheerden, maar daarvoor al van een pantserwagen die door Assen-Oost ratelde."



Woorden kunnen volgens hem ongelooflijk veel betekenen tijdens terreurdreiging. Daarmee doelt hij niet alleen op de treinkaping, maar ook over de dreiging van tegenwoordig.



Mensen bij elkaar brengen

