Agressieve tandenborsteldief moet de cel in

De man moet drie maanden de cel in en kreeg één maand voorwaardelijk opgelegd (foto: archief RTV Drenthe)

GRONINGEN - Een 36-jarige man uit Assen is veroordeeld tot vier maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk voor het stelen van een elektrische tandenborstel.

Een klant zag hoe de man op 16 februari de tandenborstel wilde stelen bij een drogisterij in Groningen en besloot in te grijpen. Daarop bedreigde de dief uit Assen de klant. Hij riep dat hij een mes bij zich had en de klant zou steken.



Uiteindelijk werd de Assenaar buiten de winkel aangehouden. De rechtbank heeft hem veroordeeld voor een diefstal met geweld, omdat hij met zijn dreigement angstgevoelens veroorzaakte bij de klant.



De dief heeft verslavingsproblemen. In zijn proeftijd moet hij zich hiervoor laten behandelen.