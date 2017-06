'Wekelijks 140 tot 200 kilogram zwerfafval bij McDonald's Emmen'

EMMEN - Bezoekers van McDonald's in Emmen veroorzaken de afgelopen weken overlast in de omgeving van het fastfoodrestaurant. Volgens de politie wordt er wekelijks 140 tot 200 kilogram zwerfafval opgehaald.

De politie wil het aantal kilogram zwerfafval tegengaan en controleert daarom extra. "Gooi uw afval dus in de daarvoor bestemde afvalbakken en niet op straat!", aldus de politie Zuidoost-Drenthe op Facebook . Wie zich daar niet aanhoudt, krijgt een boete.McDonald's Emmen laat in een reactie op het Facebookbericht weten dat twee medewerkers van het restaurant wekelijks het straatvuil opruimen. "Niet alleen afval met ons logo erop, maar alles! Complimenten voor deze twee mannen. Laat iedereen zien hoe het hoort! Daarom vragen wij nu ook om de verpakkingen netjes mee naar huis te nemen en daar in de container te gooien en niet op straat."