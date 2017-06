Rob Bats nieuwe burgemeester Steenwijkerland

STEENWIJK - Rob Bats (55) wordt de nieuwe burgemeester van Steenwijkerland. De gemeenteraad in de Kop van Overijssel wil Bats, nu nog waarnemend burgemeester van diezelfde gemeente, definitief als eerste burger van Steenwijkerland.

Op 1 september vorig jaar werd Bats waarnemend burgemeester van Steenwijkerland . Bats was eerder raadslid voor de VVD in Meppel, gedeputeerde in Drenthe, burgemeester van Haren en waarnemend burgemeester van Terschelling. Hij kreeg landelijke bekendheid door de project X-rellen in Haren in 2012 en moest daardoor aftreden.Bats zei bij zijn aanstelling als waarnemend burgemeester dat Steenwijkerland een mooie gemeente is die bij hem past. "Met mooie uitdagingen. Ik ga kijken wat men van mij vraagt. Grote veranderingen doet een waarnemer meestal niet. Het gaat erom wat Steenwijkerland van mij wil. Ik blijf in ieder geval een jaar, en als dat nodig is ben ik ook langer beschikbaar."De minister van Binnenlandse Zaken moet nog zijn toestemming geven over het voorstel van de gemeenteraad, maar dat is normaal gesproken een formaliteit.