Veel Drentse basisscholen staken binnenkort een uurtje

ASSEN - Veel scholen in Drenthe willen meedoen aan de actie in het basisonderwijs op 27 juni. De basisscholen geven het eerste uur geen les. Leerkrachten willen hiermee aandacht vragen voor de hoge werkdruk, het gebrek aan leerkrachten en het lage salaris.

"Men is er echt spuugzat van. We willen de politiek duidelijk maken dat het zo echt niet langer kan", zegt Hajo Bohlker van de Algemene Onderwijsbond."Ik zie steeds vaker dat mensen het niet volhouden, dat ze regelingen zoeken om er op tijd uit te gaan. Dat ze parttime willen gaan werken omdat fulltime gewoon niet vol te houden is."En dat komt volgens Bohlker doordat het de afgelopen jaren voor leraren steeds zwaarder geworden is in het basisonderwijs. "Door het passend onderwijs-systeem zitten er steeds meer kinderen die extra zorg nodig hebben in een klas. En bovendien zijn de klassen ook nog eens veel groter."Hoe de scholen het eerste uur zonder les opvangen, verschilt. "Sommige scholen zijn het eerste uur echt dicht, anderen zoeken toch naar een opvang. Ouders kunnen dat het best even navragen bij de school van hun kinderen"