Molenduinbad in Norg in een nieuw jasje

NORG - Nieuwe tegeltjes, een bar en aangepaste kleedhokjes. Het zwembad Molenduinbad in Norg ziet er weer fris uit.

In maart ging het zwembad vier weken dicht om te renoveren. "Daarna konden bezoekers weer zwemmen, maar hebben we nog wel de laatste aanpassingen gedaan. Zaterdag gingen we officieel open."Manager van het zwembad Joost Venema is blij met de opfrisbeurt. "Het gebouw was twintig jaar oud. Niet heel oud voor een gebouw, maar voor een zwembadinstallatie is dat best lang."De renovatie werd gedaan met behulp van subsidie van de gemeente Noordenveld. Zij legde een half miljoen euro neer voor de vernieuwingen.