'Criminelen kunnen op het platteland ongestoord hun gang gaan'

ASSEN - De twaalf commissarissen van de koning schrijven in een rapport dat er te weinig politie is buiten de randstad en dat criminelen daardoor nagenoeg vrij spel hebben op het platteland.

Het AD bracht het rapport naar buiten. In het rapport evalueren de commissarissen het beleid van de nationale politie, dat in 2013 gevormd werd. Een paar jaar geleden gaf de toenmalig Drentse commissaris van de koning ook al felle kritiek op dat beleid.In het rapport dat vandaag naar buiten kwam, is te lezen dat er volgens de commissarissen te weinig blauw op straat is in de dorpen. Ook zou er te weinig recherchecapaciteit zijn en is de waterpolitie niet goed genoeg uitgerust om haar werk te kunnen doen.Volgens de commissarissen zouden agenten bovendien niet snel genoeg ter plaatse kunnen zijn op het platteland. Politiewagens moten soms behoorlijk omrijden om bijvoorbeeld een kanaal over te kunnen steken.In april maakte de politie Noord-Nederland zelf ook al bekend dat er meer agenten nodig zijn om ondermijnende criminaliteit zoals witwassen en drugshandel aan te pakken