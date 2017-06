Satelliet gered door Drentse radiotelescoop

De radiotelescoop die een satelliet heeft gereanimeerd (foto: Nico Swart / RTV Drenthe)

DWINGELOO - Stichting CAMRAS uit Dwingeloo reanimeert satellieten. Het klinkt als sciencefiction, maar de vrijwilligersorganisatie heeft onlangs bewezen dat het kan. Jan van Muijlwijk van CAMRAS is apetrots. “Het is alsof ik in mijn eigen jongensboek zit”, vertelt hij.

“Wij worden benaderd als een satelliet het niet meer doet, want we hebben een krachtig grondstation.” Van Muijlwijk doelt op de grote schotel aan de rand van het Dwingelderveld. “Deze radiotelescoop is in 2014 helemaal gerestaureerd en doet het weer perfect.”



Sydney

Onlangs kreeg CAMRAS een hulpkreet uit Australië. “Wetenschappers uit Sydney vroegen ons om een internationale satelliet te redden. Hij gaf namelijk geen signaal meer en de antenne was niet volledig uitgeklapt. We hebben eerst aandachtig geluisterd en commando’s gestuurd. Bij de derde poging kregen we heel zachtjes wat bliepjes terug.”



Toch was dat te weinig en werd de antenne niet geactiveerd. Thuis probeerde Van Muijlwijk het nog een keer. “En warempel, het lukte! Nu werkt de satelliet weer prima en is hij honderd procent gezond verklaard.”



QB-50

De satelliet behoort tot een groot internationaal project, getiteld QB-50. Er werken drieëntwintig landen en vijftien universiteiten aan mee. De bedoeling is om in de toekomst met deze expeditie de thermosfeer te onderzoeken. “Het was dus echt van belang dat hij het weer ging doen. En nu krijgen we veel enthousiaste reacties binnen. Dat is heel fijn”, glundert Van Muijlwijk nog na.