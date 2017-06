Afvalwater in Schoonebeek niet meer opgeslagen in grond Tubbergen

SCHOONEBEEK - De NAM injecteert het afvalwater van de oliewinning bij Schoonebeek de komende vijf jaren niet in de grond bij het Twentse Tubbergen.

Of de NAM definitief stopt met het injecteren van afvalwater in Tubbergen, hangt af van een onderzoek dat nu wordt uitgevoerd, schrijft RTV Oost Op dit moment wordt het afvalwater uit Schoonebeek opgeslagen in Rossum. Eerder werd er een plan ingediend om afvalwater dat vrijkomt te zuiveren. Dit idee kwam niet door de Kamer In 2023 wordt het injecteren van het afvalwater geëvalueerd. Ondertussen wordt er wel gekeken naar technische mogelijkheden om van het afvalwater af te komen. Zo zou het volgens de NAM logisch zijn om het water in de toekomst dichterbij Schoonebeek te injecteren.