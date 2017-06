Ontvangstruimte voor koningin per ongeluk ontruimd

(foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp)

NIEUW-BUINEN - Lichte paniek in Nieuw-Buinen. De ruimte waar koningin Máxima vandaag wordt ontvangen is per ongeluk ontruimd.







Vrijwilligers van dorpsbelangen Nieuw-Buinen zetten alles op alles om de ruimte weer klaar te maken voor de komst van Máxima.



Koningin Máxima opent De tafels, kopjes, schotels en oranje bloemen stonden klaar. Totdat de vrijwilligers van het consultatiebureau binnenkwamen. Zich van geen kwaad bewust haalden ze de hele ruimte leeg en zetten ze een consultatiebureau op.Vrijwilligers van dorpsbelangen Nieuw-Buinen zetten alles op alles om de ruimte weer klaar te maken voor de komst van Máxima.Koningin Máxima opent vandaag de inschrijving voor Nationale Burendag . Ze komt rond 11 uur in het dorp aan.