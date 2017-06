Lijst Groen Noordenveld wil debat over landgoed Mensinge

RODEN - Lijst Groen Noordenveld wil woensdagavond een debat over de situatie van Landgoed Mensinge in Roden. Gisteravond stuurde de fractievoorzitter Henk Koekkoek een verzoek naar burgemeester Klaas Smid.

Morgen vergadert de raad van Noordenveld, Lijst Groen Noordenveld wil dat dan ook de situatie rondom Mensinge wordt besproken.Eind mei stapte het bestuur van Landgoed Mensinge plotseling op . De stichting heeft financiële problemen. Door bezuinigingen kreeg ze minder geld, daardoor is een schuld van 15.000 euro ontstaan.Eerder was het plan om het landgoed op te splitsen . Een meerderheid van de raad van de gemeente Noordenveld besloot dat dit geen goed idee was. Het bestuur wilde zelf graag dat het landgoed werd overgedragen aan het Drents Landschap. Maar hier zag de raad geen toekomst in.Voor 1 oktober moet er een plan liggen over hoe het verder moet met het landgoed.