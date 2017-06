Militairen uit Havelte doen mee aan grote NAVO-oefening

HAVELTE/VILNIUS - Militairen van de 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte doen mee aan een grote NAVO-oefening in Litouwen.

De oefening met de naam Iron Wolf duurt tot en met 24 juni. In totaal doen 5300 militairen uit diverse NAVO-landen mee aan de training, waarvan er zo'n 250 uit Havelte komen. Het doel is de internationale samenwerking te verbeteren.De NAVO besloot vorig jaar troepen te stationeren in Estland, Letland, Litouwen en Polen. De zogenaamde Enhanced Forward Presence. Aanleiding voor de inzet was de Russische militaire ingreep op de Krim in Oekraïne. Verschillende landen in Oost-Europa voelen zich sindsdien bedreigd door Rusland.