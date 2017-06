Stelling: De PVV moet betrokken worden bij de kabinetsonderhandelingen

ASSEN - Nu de formatie van een nieuw kabinet voor de tweede keer gestrand is, gaan er steeds meer stemmen op om de PVV bij de gesprekken te betrekken.

De politieke partij van Geert Wilders werd tot nu steeds uitgesloten van de formatiegesprekken. En dat terwijl PVV na de verkiezingen van maart 2017 de tweede partij van Nederland werd.Vindt u ook dat het nu tijd is dat de PVV gaat meepraten over de kabinetsformatie? Of snapt u dat veel politieke partijen niet met Geert Wilders willen samenwerken?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren bestond de fiets 200 jaar. We vroegen u of u ook liever de fiets pakt dan de auto. Bijna 75 procent van de stemmers gaf aan dit inderdaad te doen. Ruim 25 procent van de stemmers pakt liever de auto. In totaal stemden 1558 mensen.