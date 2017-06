Rode loper en cadeaus: Máxima is in Nieuw-Buinen

NIEUW-BUINEN - Koningin Máxima is door de inwoners van Nieuw-Buinen hartelijk welkom geheten. Bij haar aankomst waren er bloemen en een rode loper.

De koningin maakte eerst een rondje door het dorpshuis en sprak daarna met de voorzitter van dorpsbelangen. Derk Smit: "Het was heel ontspannen. Ze nam zelf de leiding en stelde mensen allemaal vragen.''Smit mocht Máxima ook een cadeau overhandigen. Het is een bord in de vorm van Nederland, gemaakt door Royal Goedewaagen. Dat is een aardewerk- en keramiekmaker in het dorp.Vandaag start de inschrijving voor Burendag, dat op 23 september wordt gehouden. Met een druk op de bel was de inschrijving geopend.Máxima nam de tijd om met de bewoners van het dorp en de vrijwilligers van dorpsbelangen te spreken.Kort voordat de koningin aankwam, was er nog even paniek. De ruimte waar Máxima ontvangen zou worden was door medewerkers van het consultatiebureau leeggehaald . Vrijwilligers bouwden vanochtend de boel weer op en waren tot vlak voor haar komst nog bezig met het vastzetten van de rode loper.