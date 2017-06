Actievoerder Lanting alsnog beboet voor brandje bij NAM-gebouw

ASSEN - De politierechter in Assen vindt dat actievoerder John Lanting van Schokkend Groningen terecht een boete heeft opgelegd gekregen voor de brandstichting bij de NAM in Assen. Hierdoor is een gedeelte van de bodem bij het gebouw vervuild.

Het Openbaar Ministerie (OM) legde Lanting een boete op van 460 euro. Lanting ging tegen deze boete in verzet, waardoor de zaak uiteindelijk alsnog aan de rechter werd voorgelegd.Lanting ving niet helemaal bot bij de rechter. De boete is voorwaardelijk. Zolang Lanting de komende twee jaar zich onthoudt van dergelijke acties hoeft hij de boete niet te betalen.Lanting stak op 7 april van vorig jaar bij het gebouw van de aardoliemaatschappij een stapel autobanden in de brand. Hij deed dit uit protest, omdat de NAM de schade aan de gaswinningsschade aan zijn woning niet wilde uitkeren.Lanting handelde uit noodweer, zei hij tegen de rechter. NAM maakt zich bij de gaswinning schuldig aan het beschadigen van de woningen in het gaswinningsgebied. Lanting strijdt al jarenlang om deze schade vergoed te krijgen. Hij heeft hierdoor een ernstige traumatische stressstoornis opgelopen.Het was een wanhoopsdaad. Hij wilde de natuur niet beschadigen, zei Lanting. Daarom verbrandde hij de banden in een ijzeren vat. Maar dat bleek niet voldoende. De brandende banden zakten uit het vat en vielen op de grond.De rechter vond dat Lanting de keuze heeft gehad om op een andere manier te protesteren. Hier is geen sprake van noodweer. Over de toerekeningsvatbaarheid van Lanting wilde de rechter niet oordelen. “Hier is niet door een aangewezen deskundige onderzoek naar gedaan.”De rechter hield, anders dan het OM, meer rekening met de persoonlijke omstandigheden van Lanting. Hij vond daarom een voorwaardelijke straf als waarschuwing voldoende.“Ik kan er mee leven”, zei Lanting na de zitting.