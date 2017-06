Kerkboerderij Hoogeveen wordt mogelijk opvanghuis voor mensen met geheugenverlies

HOOGEVEEN - Er komt mogelijk een woonvoorziening voor mensen met dementie en geheugenverlies in de Kerkboerderij in Hoogeveen. Het pand staat te koop en de organisatie Dagelijks Leven wil daar een kleinschalige zorglocatie van maken.

De organisatie heeft al twee andere huizen in Drenthe; het Drostenhuis in Coevorden opent in september en het Rietveldhuis in Emmen is sinds maart open.Dagelijks Leven heeft bij de gemeente Hoogeveen een vergunning aangevraagd. Als de gemeente het goed vindt dat er een zorginstelling in de Kerkboerderij komt, koopt de organisatie het pand. De Kerkboerderij gaat dan het Korenhuis heten.Aanstaande maandagavond wordt in de Vredehorstkerk een informatieavond georganiseerd om omwonenden verder te informeren over wat het voor hen betekent als Dagelijks Leven zich inderdaad in Hoogeveen vestigt.De Kerkboerderij is een van de drie protestantse kerken die moeten sluiten omdat steeds minder mensen naar de kerk gaan. Ook de Grote kerk en de Oosterkerk moesten dicht. De voormalige kerkgangers van de Kerkboerderij gaan nu naar de Vredehorstkerk.