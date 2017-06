Drent op Lesbos: Wij lagen te schudden op onze strandbedjes

In het dorpje Vrissas is de schade het grootst (foto: EPA / Orestis Panagiotou)

DWINGELOO - De rust is weer wat teruggekeerd op het Griekse Lesbos. Het eiland werd gisteren getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.3 op de schaal van Richter.

In een dorpje aan de zuidkant van het Griekse eiland Vrissas, stortten tientallen gebouwen in.

Johan Coelingh, schaapherder op het Dwingelderveld, maakte de aardbeving mee want hij is daar op familiebezoek.



'Alsof er een vrachtwagen langs dendert'

"Met ons gaat gelukkig alles goed", vertelt Coelingh. "Wij zitten in het noorden van het eiland, dus dat is wat verder weg van het epicentrum. Maar we lagen hier wel te schudden. Ik lag wat te dommelen en het voelde alsof er iemand aan mijn strandbedje stond te rammelen."



Er was niet echt sprake van paniek. "Maar er was wel iemand die het gevoel had alsof er een vrachtwagen vlak langs kwam denderen."



Coelingh is op bezoek bij zijn zus, zij woont in het midden van het land. "Daar was het al wel wat erger. Daar vielen bij wijze van spreken de kopjes uit de kast."