Máxima: Het is een dag waarop niets moet, maar alles mag

NIEUW-BUINEN - ''Ik vond het fantastisch om hier te zijn en om met vrijwilligers van dorpsbelangen te kletsen en te horen hoe zij Burendag beleven en te horen hoe belangrijk het is.''

De koningin gaf het startsein voor Burendag. Door een druk op de bel kunnen buurten en straten zich vanaf nu inschrijven voor de twaalfde editie van Burendag Burendag wordt elk jaar georganiseerd en vindt dit jaar op 23 september plaats. Het evenement wordt georganiseerd door Het Oranje Fonds en Douwe Egberts en is bedoeld om buren dichter bij elkaar te brengen.''Het is een dag waarop niets moet, maar alles mag.'' Het is volgens de koningin een eerste stap in de richting om je buren beter te leren kennen. ''Het is juist iets waar je het hele jaar iets aan hebt en waar je op kunt bouwen.''De opening was dus bij dorpsbelangen Nieuw-Buinen. Máxima noemt het een prachtig voorbeeld van Burendag ''Leuk om te zien dat dorpsbelangen Nieuw-Buinen tien jaar geleden nog niet bestond. En dat er nu dit is.''