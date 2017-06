Opvang verwarde personen in boerderij Emmen gaat niet door

EMMEN - Er worden geen verwarde mensen opgevangen in een boerderij in Emmen. De gemeente zet definitief een streep door de plannen. Omwonenden van onder andere de wijk de Delftlanden maakten bezwaar tegen de opvang.

De gemeente geeft de bezwaarmakers nu gelijk en zet de plannen niet door."Gelijk hebben is één, maar gelijk krijgen is twee", zegt een blije Dennis Blaak. Hij is voorzitter van wijkvereniging van de Delftlanden. Die wijk zit tegenover de boerderij waarin volgens de plannen drie jaar lang vier verwarde personen opgevangen zouden worden. Toen deze plannen bekend werden gemaakt gingen een aantal inwoners in protest.De bewoners waren bang voor overlast van de mogelijk nieuwe buren en dus maakten ze bezwaar bij een onafhankelijke klachtencommissie . Daardoor werd het hele proces vertraagd. Het college van burgemeester en wethouders neemt nu het advies van die commissie over en ziet het belang van de bezwaarmakers in.Nu de boerderij als opvanglocatie niet doorgaat betekent dat natuurlijk niet dat de problemen met de verwarde mensen in Emmen ook opgelost is. "Het is een erg lastig probleem", legt gemeentewoordvoerder Anita Klingenberg uit. "We willen wel op zoek naar een andere locatie, maar er is nog niets concreet."