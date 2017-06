Zoeken naar nieuwe Steve Jobs, Albert Einstein of Ben Feringa in gele koepel in Emmen

EMMEN - Een grote, gele koepel op de parkeerplaats bij het gemeentehuis in Emmen. Hij valt direct op als je er via de Hondsrugweg langs rijdt. Het lijkt een simpele tent misschien, maar wie weet worden hier de beste uitvindingen van de toekomst bedacht.

In Emmen staat de komende twee weken de Generation Discover Bright Ideas Hub.



Kinderen in plaats van knappe koppen

Een hele mond vol inderdaad, maar simpel gezegd is het een gele koepel waarin basisscholieren spelenderwijs kennismaken met techniek en wetenschap. En dat ze daar mee bezig zijn is niet geheel toevallig, in 2020 worden wetenschap en technologie verplichte vakken op de basisschool.



Vanochtend worstelden veertig kinderen van groep 7 met vraagstukken over duurzame energie, watergebruik en het verbouwen van duurzaam voedsel. Maar waarom kinderen en niet knappe koppen op universiteiten? "Kinderen hebben vaak een onbevangen geest. Als we kinderen van die grote vraagstukken voorleggen, dan merken we dat ze daar heel innovatieve, simpele en prikkelende oplossingen voor verzinnen", legt Herman Baars van de NAM uit. Het bedrijf zorgt ervoor dat de gele koepel het hele land doorgaat.



Virtual Reality

Want hoe ga je in de toekomst om met het verbouwen van voedsel? Hoe bouw je een stad zo duurzaam mogelijk of hoe kan een boer zijn gewassen zo optimaal mogelijk verdelen over het land? De kinderen denken daar over na tijdens drie verschillende spellen die ze in de koepel spelen.



"Woow, ik ben al bijna misselijk", lacht één van de scholieren. Hij kijkt met een Virtual Reality bril naar een futuristische stad die hij zelf met een tablet gebouwd heeft. "Ik zie mijn constructie. Kijk! Dit heb ik gemaakt", wijst hij trots met de technologische bril op z'n neus. Niemand ziet wat hij aanwijst, alleen hij in zijn eigen gebouwde wereld.



Techniek en wetenschap

"Het is eigenlijk best indrukwekkend wat allemaal kan", vertelt een enthousiast meisje. Ze legt net haar Virtual Reality bril weg en rent naar een groot scherm waarop de kinderen met windmolens kunnen schuiven om zo windenergie op te wekken. "Ik heb net een machine gemaakt die zout water omzet in zoet water zodat je het kunt drinken", zegt ze terloops.



"We zetten de koepel op vijf plekken in Nederland neer, in belangrijke industriële gebieden", vertelt Baars. Hij merkt zelf in het werkveld ook dat veel jongeren nog lang niet altijd staan te trappelen om iets te doen met techniek. "Ik lig er niet wakker van, maar het is wel iets wat je in gedachten moet houden. Dit is een leuke manier om de jongeren te prikkelen."



De gele koepel staat nog twee weken in Emmen. Wie weet hebben er in die tussentijd een aantal Nobelprijswinnaars in de dop in gezeten.

