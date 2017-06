Rechtbank behandelt grote drugszaak Meppel

MEPPEL - De rechtbank in Assen behandelt de aankomende twee weken een grote Meppelse drugszaak. In totaal heeft de rechtbank tien dagen uitgetrokken voor de rechtzaak.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de acht verdachten van het invoeren van 88 kilo cocaïne vanuit de Dominicaanse Republiek, via de haven van Antwerpen, naar Nederland. De drugs werden vervoerd in een container met kokosnoten. Een van de verdachten richtte volgens het OM speciaal een fruitbedrijf op dat als dekmantel kon dienen voor de drugshandel.De politie deed op 18 september 2015 invallen bij meerdere woningen in Meppel. Bij de invallen wordt drugs, geld en meerdere wapens gevonden. De groep was volgens het OM op dat moment bezig met het invoeren van een nieuwe partij cocaïne van vierhonderd kilo, met een straatwaarde van twaalf miljoen euro.De groep wordt verder verdacht van het witwassen van grote geldbedragen en het vormen van een criminele organisatie. Ook zou er drugs naar Duitsland en Zweden zijn verhandeld.