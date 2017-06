​Denktank presenteert kritisch rapport over kansen van Bethesda binnen Treant

HOOGEVEEN - Een door de gemeente Hoogeveen ingestelde denktank presenteert morgen een verslag van hun bevindingen over de ziekenhuiszorg in Hoogeveen. De adviseurs zijn zeer kritisch over de ontwikkelingen rond het ziekenhuis Bethesda.

De denktank is dit voorjaar ingesteld nadat in een openbare discussiebijeenkomst in de Tamboer veel kritiek werd geleverd op het beleid van Treant. In de denktank zitten 15 Hoogeveners uit alle gelederen van de maatschappij. Daaronder zijn oud-politici, artsen, ondernemers en burgers.Het rapport verwoordt de zorgen in de Hoogeveense samenleving en de angst dat Bethesda wordt uitgekleed. Een wens die ook door de gemeenteraden van Hoogeveen en De Wolden is geformuleerd."De leden van de Denktank hebben gekeken waar Treant nu tekortschiet. Daarnaast geven we aan wat Treant moet doen om de ziekenhuisvoorziening in Hoogeveen op orde te krijgen. En dat is volgens ons in het belang van de organisatie zelf", zegt voorzitter Geert Metselaar van de groep adviseurs.Tot een gesprek tussen de denktank en het dagelijks bestuur van de Treant Zorggroep is het nog niet gekomen. Wethouder Erik Giethoorn drong daar drie weken geleden nog op aan.Volgens Metselaar wil de denktank natuurlijk praten met Treant. "Maar we hebben nog geen uitnodiging ontvangen."Metselaar constateert na de bijeenkomst in De Tamboer nog geen verandering in de opstelling bij Treant. Hij bezocht ook één van de dialoogbijeenkomsten die Treant organiseerde, maar zegt dat er van discussie nauwelijks sprake was. “Treant zegt daar dat er vertrouwen moet zijn en dat het allemaal goedkomt”. De denktank ziet dat anders.De denktank hoopt dat de fractievoorzitters van de raadspartijen die woensdagavond het rapport overhandigd krijgen hun best doen de koers van Treant te verleggen.