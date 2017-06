Stalker veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor sturen 19.000 appjes naar ex

MEPPEL - Een 26-jarige man uit Emmeloord die zijn ex-vriendin uit Meppel stalkte, is veroordeeld tot anderhalf jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijk. Ook moet hij een jaar worden opgenomen in een psychiatrische kliniek. De man stalkte lange tijd zijn ex-vriendin uit Meppel.

Hij viel haar tussen maart en eind september vorig jaar lastig, nadat zij het had uitgemaakt. Alleen al in augustus en september vorig jaar stuurde hij de jonge vrouw 19.000 appjes. Verder belde hij vaak en reed hij regelmatig bij haar en haar ouders door de straat. Ook probeerde hij via de moeder van zijn ex contact met haar te krijgen. In de appjes stonden geregeld doodsbedreigingen.In augustus vorig jaar zocht hij zijn ex-vriendin op toen zij met vriendinnen aan het stappen was in Meppel. Toen hij voor haar stond, gaf hij haar een harde stomp in haar maag.Op 24 september dook hij weer op in Meppel. Hij versperde de weg voor de vrouw, die kwam aanfietsen en pakte haar fietssleutel af. "Ik heb een fileermes in de auto liggen en daarmee ga ik je helemaal aan stukken snijden", dreigde hij.In de rechtszaal zei hij dat hij zich delen van die periode niet meer herinnert omdat hij elke dag cocaïne snoof. Vanwege psychische stoornissen is de man verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden nog tbs met voorwaarden tegen de man. De rechtbank vond een ‘gewone’ behandeling in een psychiatrische kliniek genoeg.