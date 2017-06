Limburger Litjens maakt comeback bij TT van Assen na zware crash

MOTORSPORT - Joey Litjens maakt acht jaar na een horrorcrash zijn comeback als motorcoureur bij de TT van Assen. De 27-jarige Limburger zal volgende week zaterdag meedoen aan de Supersport 300 klasse, een bijnummer van de wegraces uit het WK.

Altijd op de hoogte blijven van de TT? Al het nieuws over de TT in Assen vind je op onze speciale TT-pagina en in de app.

In 2006 was Litjens met zestien jaar de jongste Nederlandse coureur ooit die deelnam aan de Dutch TT; hij reed destijds in de 125cc.Een zware crash op Hemelvaartsdag 2009 tijdens een race op het stratencircuit van Hengelo maakte een abrupt einde aan zijn racecarrière. Litjens liep dermate ernstig zenuwletsel op aan zijn rechterarm, dat artsen hem vertelden dat hij nooit meer zou kunnen motorracen op het hoogste niveau.Litjens weigerde zich neer te leggen bij dat oordeel en heeft de afgelopen jaren een zware en lange revalidatie doorstaan om zijn rechterarm weer functioneel te krijgen. "Als je per se iets wilt bereiken, daarin gelooft en er hard voor werkt, dan is dat mogelijk. Dat heeft mij de afgelopen jaren op de been gehouden", aldus Litjens.