Man uit Weerdinge vrijgesproken van brandstichting bij autohandel

De rechter sprak de Weerdinger vrij (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/WEERDINGE - Een 43-jarige man uit Weerdinge is vrijgesproken van brandstichting bij een autohandel in zijn woonplaats.

In september 2014 werd brand gesticht in een camper bij het bedrijf aan de Viaductstraat. Daardoor vlogen ook twee auto’s in brand en raakte het huis bij het bedrijf beschadigd. Het gezin dat ernaast woonde, kon net op tijd vluchten.



Beelden op Facebook

De eigenaar van de autohandel plaatste beelden van de vermoedelijke dader op Facebook. Daarop kwamen meerdere reacties dat de 43-jarige Weerdinger de brandstichter was. De man legde bij de politie verschillende verklaringen af over waar hij was die nacht en er waren ook getuigen die een ander als dader aanwezen.



Rammelend alibi

Hoewel het alibi van de man rammelde, vond de officier van justitie twee weken geleden tijdens de rechtszaak dat er toch niet genoeg bewijs was dat de Weerdinger de dader was. Zij vroeg vrijspraak. De rechtbank dacht er net zo over.