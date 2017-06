Provinciebestuur pleit voor gedeeltelijke verdubbeling N34

ASSEN - Het deels verdubbelen van de N34 en het optimaliseren van het busvervoer zijn de beste oplossingen om de mobiliteit en de veiligheid tussen Emmen en Groningen te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de provincie is uitgevoerd.

Het gaat om een breed onderzoek, waarbij naar zowel de verbinding over de weg als over het spoor is gekeken. De onderzoekers verwachten niet veel heil van een spoorverbinding van Emmen via Stadskanaal en Veendam naar Groningen.Ook een nieuwe spoorlijn over de Hondsrug lijkt weinig kansrijk, gezien de hoge investeringen (625 miljoen) en de lange tijdsduur die de aanleg zou kosten.De verkeersveiligheid op de beruchte N34 zou het meest gebaat zijn bij een complete verdubbeling. Maar dat vergt een forse investering van 305 miljoen euro en het heeft grootse gevolgen voor de natuur.Het deels verdubbelen van de N34 komt als beste oplossing naar voren in het onderzoek. Kosten: 90 miljoen euro.Op vier delen van de weg komen dan over stukken van drie kilometer dubbele rijbanen, zodat er veilig kan worden ingehaald. Het gaat daarbij om de wegvakken tussen Annen en Zuidlaren, het deel bij Gieten, het stuk ten noorden van Borger en het gedeelte bij Emmen. Eerder is al besloten de N34 tussen Emmen en Coevorden te verdubbelen.Bovendien wordt de rotonde bij Gieten omgebouwd tot een knooppunt, waarbij het verkeer elkaar niet meer kruist. Het hele plan neemt minimaal vier jaar aan voorbereiding in beslag.Het college van GS stelt voor om in te zetten op de verbetering van de N34 en het verder optimaliseren van de populaire busverbinding tussen Emmen en Groningen. Investeren in spoorweginfrastructuur draagt volgens het provinciebestuur maar voor een heel klein deel bij aan het oplossen van de vervoersproblematiek.