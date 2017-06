Baas en hond gered uit kanaal in Hoogeveen

De vrouw sprong achter haar hond aan in het water (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Een baas en haar hond zijn vanmiddag uit het water gered.

De hond van de vrouw viel aan de Nobelstraat in Hoogeveen in het kanaal. De vrouw stond aan de kant en zag dat het beest onder water verdween. Ze sprong zelf in het water om het dier te redden.



Een vrouw zag het vanuit haar kantoor aan de overkant van de vaart gebeuren. De kanten van het kanaal zijn hoog, daardoor kon de vrouw met de hond niet uit het water komen. De medewerker schoot te hulp om haar op het droge te krijgen.