Stekende Meppeler krijgt celstraf van acht maanden

De Meppeler moet acht maanden de cel in (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/MEPPEL - Een 60-jarige man uit Meppel is veroordeeld tot acht maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk, omdat hij op 13 februari een kennis met een mes in het gezicht heeft gestoken.

De twee hadden de avond ervoor ruzie gekregen in de kroeg en de kennis besloot de volgende ochtend bij de Meppeler langs te gaan om het goed te maken. De man zat daar niet op te wachten en stuurde de kennis weg.



Messteek in gezicht

Toen de kennis weigerde te gaan, liep de situatie uit de hand en ontstond een vechtpartij in de woning van de Meppeler. Daarbij greep hij een mes, waarmee hij in het gezicht van de andere man stak.



De man ontkende dit tijdens de rechtszaak twee weken geleden, maar de rechtbank in Assen vindt dit wel bewezen. Het slachtoffer had een flinke steekwond in het gezicht. De suggestie van de Meppeler dat het slachtoffer ook zichzelf verwond kon hebben, gelooft de rechtbank niet.



Geen poging tot doodslag

Wel valt de straf voor de man uit Meppel veel lager uit dan de eis die de officier van justitie tijdens de rechtszaak neerlegde. Zij eiste 2,5 jaar cel, omdat ze uitging van een poging tot doodslag. Volgens haar had het weinig gescheeld of de Meppeler had zijn slachtoffer dodelijk getroffen.



De rechtbank gaat daar niet in mee. Ze vindt zware mishandeling wel bewezen, maar dat leverde de Meppeler een flink lagere straf op.