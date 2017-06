Rupsattractie gewoon opgebouwd in Assen voor TT-kermis

ASSEN - De rupsattractie Rock Express is op het Veemarktterrein in Assen gearriveerd om te worden opgebouwd voor de TT-kermis die op 17 juni van start gaat. Uit dezelfde attractie werd afgelopen zondag in Uithuizen een 7-jarige jongen geslingerd.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is nog bezig met een onderzoek naar het incident van afgelopen zondag. Hoe lang het onderzoek duurt, kan een woordvoerder niet zeggen. "Zorgvuldigheid gaat voor snelheid," zegt de woordvoerder.Anne Jan Dekker van de TT-kermis wil voor zaterdag uitsluitsel van de NVWA of de attractie veilig is. Zijn verwachting is dat de NVWA de rups zal goedkeuren.Mocht het onderzoek nog niet zijn afgerond, dan kan de attractie wat de NVWA betreft gewoon draaien. "Tenminste als die aan de vergunning voldoet," aldus de woordvoerder."Op voorhand is er geen reden om de attractie af te keuren."Na een incident met de Rock Express in Coevorden vorig jaar, zijn er aanpassingen gedaan aan de beugels, bevestigt de NVWA. De attractie is daarna in januari van dit jaar goedgekeurd door de NVWA. De eigenaar heeft dat certificaat aan RTV Drenthe laten zien.Volgens eigenaar Albert Dormeier is er technisch niets mis met de Rock Express. "De beugel was gewoon dicht, maar de jongen is gaan staan terwijl de attractie nog draaide," zegt hij. Daarbij baseert hij zich op een aantal getuigenverklaringen. Maar zelf heeft hij niet precies gezien wat er is gebeurd en zijn personeel ook niet. Er zijn volgens hem twee handen nodig om de beugel los te maken. "Een kind krijgt dat niet voor elkaar," zegt Dormeier.De eigenaar zegt wel pogingen te hebben gedaan om de NVWA zondag in te lichten over het incident. Het lukte volgens hem niet om iemand te spreken te krijgen.De moeder van de 7-jarige jongen zei tegen het Dagblad van het Noorden dat de rupsattractie zondag erg hard ging en dat haar zoon boven de beugelstang uit is gevlogen. Ze was vandaag niet voor een reactie bereikbaar.