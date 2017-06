IJsbaanplan Hoogeveen goedgekeurd

HOOGEVEEN - Gedeputeerde Staten (GS) willen vijf miljoen euro beschikbaar stellen voor het ijsbaanplan van Hoogeveen.

Het plan voldoet aan de voorwaarden en komt daarom in aanmerking voor een subsidie van de provincie. "We praten al 2,5 jaar over een kunstijsbaan. GS, ons college, heeft gezegd: we willen een versnelling willen aanbrengen. De plannen zien er in de plaatjes en in verhalen mooi uit, maar het gaat uiteindelijk om de realisatie", zegt gedeputeerde Henk Jumelet."We hebben kennis genomen van de plannen van onder meer VolkerWessels. De gemeente Assen heeft zich daar achter geschaard. Maar daar is niets in veranderd ten opzichte van december. Er blijft dus maar één keuze over om af te handelen en dat is het verzoek van de gemeente Hoogeveen om die vijf miljoen toe te kennen."Provinciale Staten moeten nog wel met de subsidie instemmen. Op 28 juni wordt er over het verzoek vergaderd. Op 12 juli valt het besluit.In maart van dit jaar werden zowel de plannen van Assen, als Hoogeveen afgekeurd . Ze waren toen nog niet robuust genoeg. Vanuit Assen komt er geen nieuw plan en dus gaat de gemeente Assen door met de ontwikkeling van de eigen ijsbaanplannen. Dat zegt de Asser wethouder Albert Smit in een reactie op de toewijzing van vijf miljoen door de provincie aan Hoogeveen voor de aanleg van een ijsbaan."Ik heb kennis genomen van het besluit. Er loopt nog een bezwaarprocedure en ik moet ook nog maar zien wat de politiek hier over zegt in de vergadering op 28 juni," zegt Smit. Hij vindt dat de Drentse Staten mee moeten wegen wat in het belang is van Drenthe bij dat besluit. "Hoogeveen zou zijn knopen moeten tellen," aldus Smit.Jumelet verwacht niet direct twee ijsbanen in Drenthe. "Dat moeten we nog maar zien. Wij gaan over die vijf miljoen subsidie, want daar hadden wij het met elkaar over. Er zijn denk ik investeerders en plannenmakers die nog eens goed achter de oren moeten krabben als het gaat om wat er straks gaat gebeuren."