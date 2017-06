Kameleon-tweeling uit Westerbork nu echt bijna nieuwe Hielke en Sietse

WESTERBORK - De kans dat Hidde en David Zwiers (13) deze zomer in de Kameleon door Friese wateren schipperen is heel groot. De tweeling uit Westerbork zit namelijk bij de laatste vier tweelingen die kans maken om de nieuwe Hielke en Sietse te worden.

In totaal gaven ruim honderd tweelingen zich op om in een nieuwe tv-serie van de KRO-NCRV over de Schippers van de Kameleon te spelen. De Drentse tweeling is nu dus heel dichtbij."Ze moeten zaterdag naar Bolsward, daar wil de regisseur nog met ze werken", vertelt trotse moeder Annemiek Zwiers. De broers krijgen nu twee nieuwe scènes toegestuurd die ze moeten instuderen voor zaterdag. "De vier tweelingen die nu nog over zijn, voldoen allemaal aan het plaatje, dus het gaat nu vooral om persoonlijke voorkeur." Daarna is er nog overleg met de KRO-NCRV, die zelf ook wat moeten vinden van de gekozen tweeling.De jonge tweeling uit Westerbork heeft er al een aantal auditierondes opzitten. "We krijgen scènes met tekst. Die oefenen we dan samen en dan zien we wel hoe het gaat", vertelden de broers Zwiers eerder. Als de twee daadwerkelijk de nieuwe Sietse en Hielke worden, dan gaan ze een korte zomervakantie tegemoet. Er zijn in totaal 35 draaidagen verdeeld over vijf dagen per week.De nieuwe serie van de Schippers van de Kameleon moet in het najaar van 2018 uitgezonden worden.