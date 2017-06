'Wij doen een dringend beroep op Assen om te stoppen met ijsbaanplan'

HOOGEVEEN - Wethouder Jan Steenbergen van Hoogeveen doet een dringend beroep op Assen om hun ijsbaanplannen bij te gaan stellen. "Twee ijsbanen is niet gewenst voor een provincie als Drenthe."

Steenbergen reageert opgetogen nadat Gedeputeerde Staten (GS) vijf miljoen euro beschikbaar willen stellen voor het ijsbaanplan van Hoogeveen. "We zijn heel verheugd als college. En wat ons betreft gaan we zo snel mogelijk aan de slag, maar we zijn afhankelijk van Provinciale Staten (PS).PS moet namelijk met de subsidie instemmen. Op 28 juni wordt er over het verzoek vergaderd. Op 12 juli valt het definitieve besluit. "Ik weet niet of dat een formaliteit is. PS heeft wel degelijk een eigen mening wat dat betreft. PS is budgethouder en beslist over het geld. Maar als zij toestemming geeft, gaan wij zo snel mogelijk bouwen."Vanuit Assen komt er geen nieuw plan en dus gaat de gemeente Assen door met de ontwikkeling van de eigen ijsbaanplannen. Dat zegt de Asser wethouder Albert Smit in een reactie op de toewijzing van vijf miljoen door de provincie aan Hoogeveen voor de aanleg van een ijsbaan. "Ik heb kennis genomen van het besluit. Er loopt nog een bezwaarprocedure en ik moet ook nog maar zien wat de politiek hier over zegt in de vergadering op 28 juni," zegt Smit.Smit vindt dat de Drentse Staten mee moeten wegen wat in het belang is van Drenthe bij dat besluit. "Hoogeveen zou zijn knopen moeten tellen," aldus Smit.Collega-wethouder Steenbergen uit Hoogeveen benadrukt dat Assen beter van de ijsbaanplannen kan afzien. "Ze kunnen wel doorgaan met hun complex, maar laten ze alsjeblieft de kunstijsbaan uit de plannen halen. En laat ze met hun sneeuwhal en dergelijke aan de slag gaan en ons die kunstijsbaan doen. Er is geen plek voor twee ijsbanen in Drenthe."