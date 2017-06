VAM-berg pas volgend jaar open voor fietsers

De VAM-berg in Wijster gaat later open voor fietsers (foto: archief RTV Drenthe)

WIJSTER - Wielerliefhebbers kijken er reikhalzend naar uit: de openstelling van de VAM-berg in Wijster voor fietsers. Deze zomer zou dat moeten gebeuren, maar het project loopt vertraging op.

"We hadden gehoopt deze zomer de technische berekeningen af te hebben. Maar het blijkt technisch gezien allemaal wat ingewikkelder te zijn. De berg is afgedekt met folie. Het fietspad komt wel op zand te liggen, maar er ligt dus ook folie onder. Daardoor zit je met afschuivingsgevaar", legt gedeputeerde Henk Brink uit.Het folie ligt er om regenwater op te vangen. Anders zou het regenwater door het vuil in de berg heen gaan en er aan de onderkant vervuild weer uit komen. Dat zou kunnen leiden tot vervuild grondwater.Brink verwacht dat de aanleg van het fietspad een half jaar tot driekwart jaar vertraging oploopt.