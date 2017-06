4 Mijl van Emmen haalt ruim 9.000 euro op voor goed doel

Veel publiek op de been tijdens de 4 Mijl van Emmen (Foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Er is 9.345 euro opgehaald voor het goede doel tijdens de 4 Mijl van Emmen. Dit jaar was de tweede editie van het loopevenement in Emmen.





Trots

De organisatie van de 4 Mijl is zeer blij met het opgehaalde geld voor het goede doel. "We willen iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen ontzettend bedanken", aldus Dennis Blaak namens de organisatie. Vandaag nam een medewerker van de organisatie A21 de cheque in ontvangst.



Dit jaar deden er 4.000 hardlopers mee aan de tweede editie van de 4 Mijl, tijdens de eerste editie waren dit er 2.500. De organisatie hoopt de komende jaren door te groeien naar zo'n 8.000 deelnemers. Volgend jaar is de derde editie van de 4 Mijl van Emmen op zondag 8 april. Het opgehaalde geld gaat naar A21, een organisatie die wereldwijd opkomt voor mensen die te maken hebben met mensenhandel.

