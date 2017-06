Nieuwe politiechef Drenthe: Wij laten geen criminaliteit liggen

ASSEN - Naomi Hoekstra is deze maand begonnen in Drenthe als nieuwe politiechef.

De 42-jarige moeder van twee kinderen heeft zin in haar nieuwe baan. "Ik heb een hele afwisselende eerste week gehad en ben al op veel plekken geweest. Echt een goede binnenkomer voor Drenthe."Hoekstra wil in haar nieuwe functie graag de verbinding van de politie met burgers verbeteren. "Als ik kijk naar de veiligheidsmonitor staan we er heel goed voor. We zijn een van de veiligste provincies van Nederland maar als we kijken naar de tevredenheid van de burgers dan kunnen we daar nog wel wat aan doen", aldus Hoekstra.Het gaat volgens Hoekstra vooral om het delen van informatie. "Wat willen mensen weten van de politie? En wat voor informatie hebben burgers voor de politie waar we mee aan de slag kunnen."Hoekstra reageert op een artikel vanochtend in het Algemeen Dagblad waarin twaalf commissarissen van de koning de politieinzet op het platteland veel te mager vinden. "We laten de criminaliteit hier zeker niet liggen. Uiteraard kunnen we altijd meer capaciteit gebruiken omdat we dagelijks keuzes moeten maken over wat we wel oppakken en wat niet, maar we doen het met wat we nu hebben", zegt Hoekstra.