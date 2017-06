OM eist cel voor diefstal twintig tv's op vakantiepark Huttenheugte

Een 41-jarige vrouw uit Denekamp zou twintig tv's hebben gestolen (foto: archief ANP/Rick Nederstigt)

ASSEN/DALEN - Voor het stelen van televisies uit twintig huisjes op vakantiepark De Huttenheugte in Dalen moet een vrouw uit Denekamp, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, de cel in. De officier van justitie eiste vandaag vijftien maanden gevangenisstraf, waarvan vijf voorwaardelijk.

De 41-jarige vrouw uit Denekamp verbleef in het weekend van 4 tot 6 november met haar 20-jarige zoon uit Geerdijk op het park in Dalen. Een beveiliger zag dat weekend meerdere tv’s in een auto op het park liggen en belde de politie. Een getuige in Coevorden zag hetzelfde weekend hoe een man op een industrieterrein daar twaalf tv’s vanuit een auto overlaadde in een paardentrailer. De paardentrailer stond, net als de auto, op naam van de vrouw uit Denekamp.



Zoon beschermen

De vrouw bekende bij de politie dat zij de tv’s had gestolen. In de rechtszaal zei ze dat ze dat deed, omdat ze vreesde dat haar zoon op inbrekerspad was geweest en ze hem wilde beschermen. Ze vertelde dat ze in werkelijkheid niks met de inbraken te maken had.



Dat geloofde de officier van justitie niet. Zij gaat er vanuit dat de vrouw samen met haar zoon heeft ingebroken. De vrouw kon de politie bijvoorbeeld vertellen dat de inbrekers via de schuifpui van de huisjes waren binnengekomen. De officier zit dit als daderinformatie. Als de vrouw bij de politie werkelijk had gelogen om haar zoon te beschermen, had ze dit niet geweten.



Schoenspoor

Ook vond de politie een papier in haar huisje met daarop alle nummers van de twintig huisjes waarin was ingebroken. In een van de huisjes is een schoenspoor gevonden die lijkt op de afdruk van de schoenen die de man uit Geerdijk dat weekend droeg. De aanklaagster denkt het de zoon was die de tv’s van de muur af schroefde. In hun huisje lag een accuboormachine op tafel. Hij beriep zich op zijn zwijgrecht.



De man wordt ook verdacht van twee inbraken in vakantiehuisjes op Parc Sandur in Emmen in 2014. Dat deel van de rechtszaak werd achter gesloten deuren behandeld, omdat de man destijds nog minderjarig was. Tegen hem is twee maanden jeugddetentie, waarvan één maand voorwaardelijke geëist.



De rechtbank doet op 27 juni uitspraak.