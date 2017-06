Ghb-verslaafde Hoogevener: Ik bekende autobrand om opgepakt te worden

ASSEN/HOOGEVEEN - Tegen een 23-jarige man uit Hoogeveen eist het Openbaar Ministerie 429 dagen cel, waarvan 240 voorwaardelijk. Ook moet hij zich laten behandelen voor zijn ghb-verslaving.

De man stond terecht voor twaalf misdrijven, waaronder het stichten van een autobrand in Hoogeveen, het bedreigen van twee medewerksters van verslavingszorg en inbraken in zijn woonplaats.Veel misdrijven bekende de man, maar de autobrand aan de Holtienstraat op 6 januari vorig jaar zei hij niet te hebben gesticht. Destijds vertelde hij juist uit eigen beweging tegen de wijkagent dat hij wel de dader was. Hij zou aanmaakblokjes hebben gebruikt om de wagen, die vlakbij de woning van de eigenaren stond geparkeerd, aan te steken. Reden? Hij had nog een appeltje te schillen met de eigenaar.Maar liefst drie keer verklaarde hij bij de politie over de brandstichting, maar in de rechtbank ontkende hij het vuur te hebben aangestoken. “Ik heb het bekend zodat ik opgepakt zou worden. Het ging heel slecht. Ik was zó verslaafd aan de ghb dat ik op het randje van de dood leefde. Ik kreeg geen goede hulp en wist niet meer wat ik moest.”De inbraken, onder meer in een vrachtwagen en een sleutelkastje op het treinstation in Hoogeveen, bekende hij wel. Uit de sleutelkast stal hij twaalf sleutels van OV-fietsen. Door het openbreken van de kast richtte hij flinke schade aan. De NS heeft volgens de officier van justitie recht op bijna 6.000 euro schadevergoeding.De man zit inmiddels niet meer in voorarrest, maar in een kliniek waar hij wordt behandeld voor zijn verslaving. Als de rechtbank de eis van het OM volgt, hoeft de man niet meer de cel in, omdat hij het onvoorwaardelijke deel van zijn straf dan al in voorarrest heeft uitgezeten.Op 27 juni doet de rechtbank uitspraak.