Treant wil gesprek met denktank over ziekenhuiszorg: 'Hoe eerder, hoe beter'

HOOGEVEEN - Zorggroep Treant wil graag in gesprek met de denktank die zich bezighoudt met de ziekenhuiszorg in Hoogeveen.

De denktank zei eerder vandaag tegen RTV Drenthe een gesprek met Treant te willen, maar nog geen uitnodiging te hebben gehad. "Blijkbaar wacht men nog op een officiële uitnodiging om langs te komen. Bij deze, wij ontvangen de denktank graag om het rapport in ontvangst te nemen en dit met ze te bespreken. Hoe eerder hoe beter", reageert Treant.De werkgroep, bestaande uit vijftien man, komt morgen met een 'kritisch rapport' naar buiten. De denktank is in het leven geroepen vanwege de kritiek en onrust rondom de ziekenhuiszorg in Hoogeveen.Treant staat positief tegenover het onderzoek van de denktank. "De denktank noemt hun rapport kritisch. En kritiek leveren mag. Ongetwijfeld kunnen we hun standpunten gebruiken in onze lopende dialoog. We hebben verschillende leden van de denktank dan ook meerdere malen gesproken de afgelopen maanden tijdens onze dialoogsessies", aldus Treant.