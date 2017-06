Concurrentie voor Emmen: Ook Zwolle wil Roze Zaterdag binnenhalen

EMMEN - Zwolle gaat de strijd aan met Emmen voor het organiseren van Roze Zaterdag in 2020.

Elk jaar wordt het evenement, waarbij het gaat om acceptatie en integratie van homoseksualiteit, gehouden in een andere stad.De Emmer partij LEF! kwam in september met het initiatief om het evenement naar Emmen te halen. Dat idee kreeg steun van de gemeenteraad. Emmen zou de eerste Drentse plaats zijn waar Roze Zaterdag wordt gehouden.Maar Zwolle gooit nu misschien wel roet in het eten. Volgens RTV Oost stemde de gemeenteraad daar unaniem in met het voorstel om in Zwolle Roze Zaterdag te houden in 2020. In die plaats is het evenement al twee keer eerder gehouden.Beide steden moeten nu een plan maken, waarin staat wat ze precies willen organiseren. Ook moet het plan financieel worden onderbouwd. Volgend jaar wordt bekend welke stad de Roze Zaterdag in 2020 organiseert. Dit jaar is Roze Zaterdag overigens in Den Bosch, op 24 juni.