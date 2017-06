'Oud-FC Emmen-trainer Marcel Keizer nieuwe hoofdtrainer Ajax'

VOETBAL - Marcel Keizer, oud-speler en -trainer van FC Emmen, wordt de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. Dat melden het AD, de Telegraaf en VI vandaag.

Keizer speelde van 2000 tot 2002 in Emmen. In het seizoen 2015/2016 was hij kortstondig hoofdtrainer bij de Emmenaren. Halverwege dat seizoen vertrok hij naar SC Cambuur. Met die club degradeerde hij vervolgens.Keizer volgt bij Ajax Peter Bosz op die naar het Duitse Borussia Dortmund is vertrokken. De 48-jarige Keizer maakt de overstap van Jong Ajax. Hij werd met dit team afgelopen seizoen tweede in de Jupiler League.De Telegraaf meldt dat de contractonderhandelingen met Keizer zijn gestart. Aron Winter is belangrijke kandidaat om assistent te worden.