Overval op supermarkt in Assen

ASSEN - Bij een supermarkt aan het Kroonwerk in Assen is vanavond kort na negen uur een overval gepleegd. Een man dreigde medewerkers met een mes.

De dader is zonder buit gevlucht. Volgens de politie is de man er op een zwarte opoefiets vandoor gegaan in de richting van de coffeeshop en de snackbar. Het zou gaan om een Oost-Europees uitziende man van ongeveer 1 meter 75 lang. De dader droeg een blauw-zwart trainingspak, vermoedelijk van het merk Adidas.De politie heeft na de overval een oproep verspreid via Burgernet om naar de dader uit te kijken.