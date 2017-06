Dode bij ongeluk met trein in Echten

De trein botste op een bestelbusje in Echten (foto: Van Oost Media) In de verte staat de trein stil (foto: Rens Steenbergen) Hulpdiensten zijn aanwezig (foto: Rens Steenbergen)

ECHTEN - In Echten is vanavond een trein in botsing gekomen met een auto. Daarbij is de bestuurder van de auto om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op de spoorwegovergang bij de Ruinerweg.

Het treinverkeer ligt door het ongeluk stil tussen Meppel en Hoogeveen, meldt de NS . Het vervoersbedrijf verwacht dat er de rest van de avond geen treinen rijden. Wel rijden er bussen. De extra reistijd kan oplopen tot 45 minuten.