Trein botst op auto in Echten: treinverkeer ligt stil

In de verte staat de trein stil (foto: Rens Steenbergen) Archieffoto van een trein (foto: Valerie Kuypers /ANP)

ECHTEN - In Echten is een trein in botsing gekomen met een auto. Het ongeluk gebeurde op de spoorwegovergang bij de Ruinerweg.





Hulpdiensten zijn onderweg. Ook een traumahelikopter is opgeroepen. Een woordvoerder van de brandweer kan op dit moment nog niets zeggen over de ernst van het ongeluk. Of er gewonden zijn, is nog niet bekend. Het treinverkeer ligt stil tussen Meppel en Hoogeveen, meldt de NS . Hoe lang die verstoring duurt, is niet bekend.Hulpdiensten zijn onderweg. Ook een traumahelikopter is opgeroepen. Een woordvoerder van de brandweer kan op dit moment nog niets zeggen over de ernst van het ongeluk.