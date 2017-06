Statenlid Van der Tol: Gekissebis over ijsbaan in Drenthe onwenselijk

HOOGEVEEN - "De hele situatie rond de ijsbaan in Drenthe is onwenselijk. Wij willen weten van Gedeputeerde Staten hoe het zover heeft kunnen komen", zegt D66-Statenlid Marianne van der Tol.

Gisteren werd bekend dat GS vijf miljoen euro beschikbaar wil stellen voor de plannen voor een ijsbaan in Hoogeveen. Assen heeft eerder al laten weten hoe dan ook ook door te gaan met de plannen voor een ijsbaan in de provinciehoofdstad."Ik vind dit heel jammer. Zo'n sportvoorziening is heel goed voor Drenthe, maar dit is een soort kissebissen over één en hetzelfde. Het lijkt me niet de taak van de provincie om gemeenten tegen elkaar op te zetten. De plannen gaan in beide steden door en de provincie had al veel eerder moeten ingrijpen om de boel te deëscaleren", zegt Van der Tol.Ze verwijt gedeputeerde Henk Jumelet onduidelijkheid: "Om een gegeven moment snapte niemand er nog wat van. Daarom zitten we nu met twee ijsbanen".Op 12 juli valt het definitieve besluit. "De Provinciale Staten moeten dan een beslissing gaan nemen en kan dat in mijn ogen nooit goed doen. Zij krijgen dan de zwarte piet toegespeeld. Ik ben ervan overtuigd dat deze hele situatie voorkomen had kunnen worden", aldus Van der Tol.De PvdA en PVV beraden zich nog over hun mening. CDA en SP zijn zoals de zaken er nu voorstaan, voorstander van het voorstel om Hoogeveen vijf miljoen euro subsidie te geven voor een ijsbaan.De VVD lijkt voor Hoogeveen, maar houdt nog een flinke slag om de arm. "Er ligt nu een plan dat aan alle eisen voldoet, daar worden wij in principe blij van", aldus VVD-Statenlid Paul Moltmaker. "Wij willen wel weten wat onze beslissing betekent voor de plannen in Assen en Hoogeveen."De fracties waarmee RTV Drenthe gesproken heeft zien het niet zitten dat Drenthe straks twee ijsbanen heeft. "Daar is Drenthe te klein voor", is een veel gehoorde opmerking. Hoe voorkomen kan worden dat de provincie straks twee schaatspaleizen heeft, daar zijn de partijen minder eenduidig over.Als het aan GroenLinks ligt wordt er helemaal geen subsidie meer verstrekt. "Als Assen ook zonder onze bijdrage een ijsbaan gaat bouwen kunnen we dat geld beter besteden aan een andere bovenregionale sportvoorziening", aldus GroenLinks-fractievoorzitter Hans Kuipers.