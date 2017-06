Downburst Hoogeveen 10 jaar geleden: 'Het was allemaal water, water, water'

HOOGEVEEN - Een zwarte lucht waaruit het water met bakken naar beneden viel. Samen met gigantische windstoten. Precies tien jaar geleden werd Hoogeveen getroffen door kort en hevig noodweer. Een zogenoemde downburst liet een grote ravage achter in het centrum.

Bij de familie Van der Steeg waaide het dak van het huis. Dochter Esther was net terug van een schoolreisje toen het noodlot toesloeg. "Ik wilde gaan douchen, maar mijn moeder zei wacht maar even. Toen keken we uit het raam en toen ging de boom heen en weer en die viel om, bijna op het huis van de buurman.""In mijn kamer stroomde het water langs de muren naar beneden. De hele vloer was nat. Ik wilde allemaal handdoeken neerleggen. Mijn moeder riep 'pannen pakken!' Dus de hele trap stond vol pannen om het water op te vangen dat van boven kwam", vertelt Esther.Moeder Zwanet van der Steeg stond machteloos. "Het water liep langs de muren, langs het plafond en langs de lampen. Ik dacht wacht even, ik moet de stroom eraf halen. Het water stond overal. In de kamer in de slaapkamers, in de kasten, alles was nat. Er was niets tegen te doen."Vader Dick van der Steeg was niet thuis toen het noodweer uitbrak. Hij kwam uit Noordscheschut met de auto. "Het was bijna overleven, dat gevoel kreeg je. Overal lagen omgewaaide bomen. Ik moest met de auto over het fietspad en het voetpad. Ik reed af en toe half door het water. Ik maakte me grote zorgen over hoe het thuis zou zijn.""Buiten bij de voordeur leek het nog mee te vallen", aldus Van der Steeg. "Aan de buitenkant zag je niet zoveel. Maar toen ik binnen kwam realiseerde ik me dat we alles kwijt waren. Het was allemaal water, water, water."