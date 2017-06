Clubhuis No Surrender terecht gesloten en gesloopt

De inval in het clubhuis (foto: Persbureau Meter)

EMMEN - Het clubhuis van motorclub No Surrender in Emmen is terecht gesloten. Ook de sloop van het pand in januari van dit jaar was legitiem.





De advocaat van No Surrender, Roy van der Wal, had bezwaar gemaakt tegen de sluiting en sloop. No Surrender vond dat loco-burgemeester Bouke Arends zijn besluit te veel baseerde op ondeugdelijke politierapporten. Zo zouden er volgens Van der Wal geen drugs zijn aangetroffen bij huiszoekingen.



Bouke Arends kreeg na de sloop van het clubhuis doodsbedreigingen en dook drie weken onder in het buitenland.



