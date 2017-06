Vrachtwagenchauffeur met dashcam maakt minder brokken

HOOGEVEEN - Vrachtwagenchauffeurs van wie het rijgedrag in de gaten wordt gehouden met een dashcam zijn minder vaak betrokken bij ongelukken en bijna-ongelukken. Het besef dat hun rijgedrag wordt opgenomen leidt ertoe dat ze geconcentreerder rijden.

Dat komt naar voren uit een proef van verzekeringsmaatschappij TVM uit Hoogeveen, waarbij bijna een jaar lang 378 trucks van 28 transportondernemingen werden voorzien van een dashcam.Bij de pilot werd eerst naar het rijgedrag gekeken op basis van sensoren in de vrachtwagen die het rijgedrag meten. Na het plaatsen van de dashcam bleken de truckers bedachtzamer te rijden. Ze maakten minder noodstops of plotselinge stuurbewegingen.Het verbeterde rijgedrag leidt niet alleen tot minder claims, maar ook tot besparing op het brandstofgebruik en minder slijtage van onderdelen, aldus de verzekeraar.De dashcams gaven bovendien aanwijzingen waar de meeste incidenten met vrachtwagens gebeuren. Knooppunt Leenderheide, de zuidelijke ringweg bij Groningen en de Twenteroute komen daarbij ongunstig uit de bus. TVM wil met Rijkswaterstaat in gesprek om te kijken of de verkeersveiligheid daar kan worden verbeterd. Ongelukken met vrachtwagens leiden vaak tot lange files.