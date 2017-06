Kinderwagenmuseum in voormalige bibliotheek Nijeveen

Een kinderwagen in het museum (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe) Er staan 30 kinderwagens tentoongesteld (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

NIJEVEEN - Waar vroeger boeken stonden staan nu kinderwagens. In de voormalige bibliotheek in Nijeveen is sinds vandaag een kinder- en poppenwagenmuseum gevestigd.

"Het is een uit de hand gelopen hobby", vertelt Marianne Elsinga. "Ik heb er ooit één op een veiling gekocht en nu heb ik er ongeveer zestig. Ik vond het altijd al leuk om achter een kinderwagen te lopen."



Elsinga begon vorig jaar met een museum aan huis, in een schuur. Maar dat werd al snel te klein. In het nieuwe museum in Nijeveen staan 30 kinderwagens en 8 poppenwagens tentoongesteld. De oudste komt uit 1900. De rest staat in opslag. Het is de bedoeling om te gaan rouleren.



Babyspullen

Twee vitrines zijn gevuld met oude babyspullen, poederdozen, zeepdoosjes en lotionflesjes. Bijzonder is een muziekdoosje in een Zwitsalblik, Er zijn ook oude poppen, waaronder een donkere pop uit de jaren vijftig, afkomstig van een poppenfabriek uit Steenwijk.



Snelschieter

Aan de muur hangt kinderkleding, waaronder een zogenoemde snelschieter uit 1940. "Die heeft achteraan een klepje met drie knoopjes. Als het kindje heel nodig naar de wc moest kon je de knoopjes opendoen, klepje naar beneden en dan kon je het kind de behoefte laten doen", vertelt Elsinga.



Het museum is drie dagen per week geopend: op dinsdag, woensdag en donderdag.